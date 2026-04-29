Foggia agguato in città | ucciso Stefano Bruno Feriti anche il padre e il fratello | l' ombra del regolamento di conti

A Foggia, poco dopo mezzogiorno, si è verificato un conflitto a fuoco che ha causato un morto e quattro feriti, tra cui il padre e il fratello della vittima. L’agguato si è svolto alle porte della città e si sospetta un collegamento con un regolamento di conti. La vittima è un uomo di nome Stefano Bruno, mentre le condizioni degli altri feriti non sono ancora note. La dinamica dell’episodio è in fase di accertamento.

Sale a un morto e quattro feriti il bilancio del conflitto a fuoco alle porte di Foggia avvenuto poco dopo mezzogiorno. L’uomo, morto dopo il ricovero in ospedale, è Stefano Bruno, fratello di Saverio Bruno rimasto ferito anche lui insieme al padre nell’agguato nel quale sarebbe rimasto ferito anche chi avrebbe aperto il fuoco ma sarebbe fuggito. L’agguato è avvenuto in via Cerignola, nella zona del “Quadrone delle Vigne”, vicino al cavalcavia, proprio all’ingresso della città. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni ancora sommarie, alcuni colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi contro un’auto, una Lancia Musa, in transito su via Cerignola, sulla quale viaggiava un uomo rimasto ferito ma le cui condizioni non sarebbero gravi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Foggia, agguato in città: ucciso Stefano Bruno. Feriti anche il padre e il fratello: l'ombra del regolamento di conti Notizie correlate Foggia, agguato in città: un morto. Feriti anche il padre e il fratello: l'ombra del regolamento di contiSale a un morto e quattro feriti il bilancio del conflitto a fuoco alle porte di Foggia avvenuto poco dopo mezzogiorno. Foggia, agguato in città: un morto e quattro feriti. L'ombra del regolamento di contiSale a un morto e quattro feriti il bilancio del conflitto a fuoco alle porte di Foggia avvenuto poco dopo mezzogiorno. Panoramica sull’argomento Omicidio in Via Cerignola, la vittima è il 33enne Stefano BrunoE' stata identificata la vittima dell'agguato avvenuto stamattina all'uscita di Foggia, nei pressi del cavalcaferrovia di Via Cerignola. Si tratta del 33enne Stefano Bruno, nipote di Gianfranco Bruno, ... foggiacittaaperta.it Agguato a Foggia, morto Stefano Bruno: con lui in auto anche il fratello Saverio e il padre, ecco chi sonoLa famiglia Bruno è imparentata con Gianfranco Bruno, detto il Primitivo, storico nome legato al clan Moretti ... lagazzettadelmezzogiorno.it