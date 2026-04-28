Alla fine, in una corsa davvero all’ultimo voto, la spunta Cooper Flagg. La matricola delle meraviglie di Dallas, infatti, vince il premio di “Rookie of the Year” superando al fotofinish il suo ex compagno di squadra a Duke lo scorso anno, e uno dei suoi grandi amici, Kon Knueppel. Flagg vince con 56 voti al primo posto, contro i 44 di Knueppel, diventando così il secondo giocatore più giovane della storia, dietro a un certo LeBron James, a conquistare il premio. L’ex stella di Duke e’ decisamente in buona compagnia visto che può anche fregiasi del titolo di unica matricola, insieme a Michael Jordan, ad essere il leader della propria squadra nelle statistiche più importanti: punti, rimbalzi, assist e recuperi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cooper Flagg "Rookie of the year": è il più giovane di sempre dopo LeBron James

Cooper Flagg Just HUMILIATED LeBron! 45 Points Changes The League!

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Signore e signori, il Rookie dell’Anno da oggi ha un nome: Cooper Flagg. Quella di questa stagione è stata una delle sfide più affascinanti degli ultimi anni, anche perché ha visto contrapposti due ex compagni ai tempi di Duke. Kon Knueppel ha disputato un’ - facebook.com facebook