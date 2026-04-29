Fiuggi dalla fonte al calice

A Fiuggi, un evento intitolato “Dalla Fonte al Calice” invita il pubblico a scoprire un percorso tra storia, tradizione e sapori locali. Organizzato dalla Crëw Citroënisti Anonimi, la giornata si svolge in diverse tappe che collegano la fontana di acqua minerale alla degustazione di prodotti tipici. L’iniziativa coinvolge la comunità e i visitatori in un’esperienza che unisce cultura e gastronomia del territorio.

La Crëw Citroënisti Anonimi è lieta di invitarvi alla giornata “Dalla Fonte al Calice”.Un viaggio tra storia, tradizione e sapori del territorio. Passeggeremo nella splendida Fiuggi, rinomata città termale le cui acque, già note in epoca romana come Fons Arilla, furono apprezzate da illustri.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Dalla, Sting e Capossela. Quando le canzoni si abbinano al calice di vino"Com’è bello il vino rosso, rosso, rosso", "ma com’è bello il vino bianco, bianco, bianco". Leggi anche: Salento, dalla chiesa sparisce il calice (da 4mila euro) acquistato con le offerte dei fedeli Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: È partita la stagione del nuovo Fiuggi Convention Centre: ottimi riscontri dagli operatori della meeting industry; Fiuggi, denunciato un uomo per spaccio nell’area della stazione dei bus; Fiuggi, Il Muscolo della Felicità: appuntamento al Teatro Comunale. FIUGGI EXPERIENCE TORNA DAL 1 al 3 MAGGIO con un weekend pieno di esperienze all'aria aperta, tutte GRATUITE , tutte da non perdere Venerdì 1 maggio Trekking — Sentiero degli Agrifogli ore 09:30 | Green House – Stazione Visita Gui - facebook.com facebook