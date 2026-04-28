Recentemente, il sistema arbitrale italiano è finito sotto i riflettori della Procura di Milano a causa di un’indagine sulle dismissioni. Tra gli aspetti analizzati ci sono i compensi degli arbitri in Serie A, il sistema di voti e il caso che riguarda un ex arbitro di alto livello. Questa vicenda mette in evidenza come funzionino le dinamiche interne di una struttura che regola le partite del massimo campionato italiano.

? In Sintesi Il sistema arbitrale italiano è una macchina finanziaria e meritocratica complessa, recentemente finita sotto la lente della Procura di Milano con l’inchiesta sulle dismissioni. Un arbitro di Serie A percepisce un compenso fisso annuo che varia dai 20.000 euro per i neo-promossi ai 90.000 euro per gli Internazionali, a cui si aggiungono gettoni di presenza da 4.000 euro a partita. Un fischietto di vertice può arrivare a guadagnare tra i 150.000 e i 180.000 euro annui. Tuttavia, questi introiti sono legati a un rigido sistema di valutazione: ogni prestazione riceve un voto (la sufficienza standard è 8.40 ). Un errore grave, anche se corretto dal VAR, comporta un’insufficienza (8.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Quanto guadagnano gli arbitri in Serie A: compensi, sistema di voti e il caso Rocchi

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