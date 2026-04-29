Fissata la data in cui saranno pagate le pensioni nel mese di maggio 2026

Poste Italiane ha annunciato che le pensioni di maggio 2026 saranno disponibili nei 141 uffici postali della provincia di Chieti a partire da sabato 2 maggio. La distribuzione si svolgerà esclusivamente in questi uffici, senza indicazioni su eventuali variazioni o altri metodi di pagamento. La comunicazione riguarda esclusivamente il pagamento delle pensioni per la prima settimana del mese.

Poste Italiane comunica che in tutti i 141 uffici postali della provincia di Chieti le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2. Sempre a partire da sabato 2, le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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