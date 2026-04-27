Pagamento Pensioni Maggio | slitta la data e sorprese nel cedolino

Le pensioni di maggio 2026 saranno pagate in date diverse a seconda che i beneficiari ricevano l’accredito presso Poste o presso le banche. La distribuzione dei pagamenti subirà uno slittamento rispetto alle consuete tempistiche, e nel cedolino ci saranno alcune voci nuove o modifiche da verificare attentamente. La variazione delle date di pagamento ha suscitato attenzione tra i pensionati, che dovranno tenere sotto controllo le proprie somme.

Arrivano le pensioni di maggio 2026 con un calendario leggermente differenziato tra Poste e banche e con alcune voci rilevanti da controllare nel cedolino. L’INPS ha infatti chiarito che la mensilità presenta particolarità legate a conguagli fiscali, trattenute e detrazioni. Date di pagamento pensioni Maggio: calendario poste e banca. Come di consueto, le pensioni vengono accreditate nel primo giorno bancabile del mese Essendo il primo maggio un giorno festivo, la data slitterà in avanti, soprattutto per le banche che di sabato non erogano. A maggio le date non coincidono per tutti: 2 maggio 2026 per chi riceve il pagamento tramite Poste Italiane.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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