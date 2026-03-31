Il Fisco sta controllando tutti i piccoli errori nelle dichiarazioni dei redditi e ha già incassato miliardi

L'Agenzia delle Entrate ha avviato controlli approfonditi sulle dichiarazioni dei redditi, concentrandosi su errori di piccola entità. Nel corso dell'ultimo anno, queste verifiche si sono tradotte in un incasso di circa 9 miliardi di euro. I controlli riguardano specificamente le dichiarazioni di contribuenti con errori minori, con l'obiettivo di recuperare somme dovute e garantire la corretta applicazione delle norme fiscali.

I microcontrolli dell'Agenzia delle Entrate l'anno scorso hanno permesso di incassare quasi 9 miliardi di euro. Si tratta di un sistema automatico che verifica eventuali piccoli errori formali o sostanziali nelle dichiarazioni dei redditi e negli altri atti inviati al Fisco. Poi li segnala ai contribuenti. Ci sono state circa 8,7 milioni di comunicazioni, che hanno fatto incassare mille euro l'una in media. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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