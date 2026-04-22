730 precompilato 2026 | come ridurre i controlli del Fisco accettando la dichiarazione senza modifiche

A partire dal 30 aprile 2026 sarà possibile consultare e presentare il modello 730 precompilato, con i dati fiscali già inseriti dall'Agenzia delle Entrate. La procedura consente di accettare la dichiarazione senza apportare modifiche, riducendo così i controlli del Fisco. Questa novità riguarda i contribuenti che scelgono di confermare i dati forniti senza modifiche o integrazioni.

Dal 30 aprile 2026 sarà disponibile il 730 precompilato con i dati fiscali già inseriti dall'Agenzia delle Entrate. Accettarlo senza modifiche può ridurre i controlli documentali, mentre eventuali correzioni comportano verifiche più approfondite. Ecco tutto quello che c'è da sapere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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