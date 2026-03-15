Al via la stagione fiscale | dal 30 aprile il 730 precompilato

Da venerdì 20 marzo è disponibile sul sito dell’Inps la certificazione unica (Cu) 2026, relativa ai redditi del 2025. La stagione fiscale è iniziata con l’apertura delle scadenze, mentre dal 30 aprile sarà possibile accedere al modello 730 precompilato. Queste date segnano l’avvio delle pratiche per i contribuenti in attesa delle operazioni fiscali per l’anno in corso.

LE SCADENZE. Da venerdì 20 marzo sul sito dell’Inps è invece disponibile la certificazione unica (Cu) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. La «stagione fiscale» è entrata nel vivo, e a cadenza regolare arrivano chiarimenti e promemoria sulle scadenze. La scorsa settimana l’Inps, con un’apposita circolare, ha informato che sono disponibili i nuovi modelli per la dichiarazione sostitutiva (Dsu) e che sono state aggiornate automaticamente le attestazioni Isee delle dichiarazioni presentate in questa prima parte del 2026. Si tratta, in sostanza, di un adeguamento a quanto disposto dall’ultima legge di bilancio (ad esempio relative al «conteggio» del patrimonio immobiliare) e che si applicherà per la richiesta di Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, Assegno unico, bonus asili nido e bonus nuovi nati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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