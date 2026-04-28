In vendita a Firenze la dimora da cui Galileo Galilei osservava il cielo

A Firenze è in vendita una dimora storica nota per essere stata un punto di osservazione di Galileo Galilei, il celebre scienziato vissuto tra il 1564 e il 1642. La casa, situata in una zona della città, è ancora oggi associata alle attività di osservazione astronomica svolte dal grande pensatore. La proprietà si trova nel centro storico, dove Galileo trascorse molti anni della sua vita e condusse studi che hanno segnato il progresso scientifico.

(Adnkronos) – Firenze custodisce ancora oggi i luoghi legati alle osservazioni astronomiche e alla vita del grande scienziato Galileo Galilei (1564-1642), che qui visse per molti anni, lasciando un’impronta indelebile nella storia della scienza e del pensiero moderno. Uno di questi straordinari luoghi della memoria di Galileo è oggi eccezionalmente in vendita con Lionard Luxury.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Ritrovato alla Biblioteca Nazionale di Firenze un esemplare dell’Almagesto annotato da Galileo GalileiPrezioso testo cinquecentesco svela i segreti sugli studi dello scopritore del sistema eliocentrico. Leggi anche: "Le sensate esperienze: Galileo Galilei" Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Firenze, 12 milioni per la dimora da cui Galileo osservava il cielo: l'immobile in vendita in Oltrarno; Wizz Air rafforza la connettività tra Toscana e Sicilia. In vendita a Firenze la dimora dalla cui torre Galileo osservava gli astriUna dimora fiorentina sospesa tra città e campagna, dalla cui torre - secondo fonti storiche - Galileo Galilei osservava il cielo: lo scienziato abitava nelle immediate vicinanze all'inizio del Seicen ... ansa.it In vendita a Firenze la dimora da cui Galileo Galilei osservava il cieloVista panoramica a 360 gradi sulla città, posizione iconica a pochi passi da Ponte Vecchio e un raro giardino privato nel cuore dell’Oltrarno ... adnkronos.com Canile Galileo Galilei di Latina facebook