In vendita a Firenze la dimora da cui Galileo Galilei osservava le stelle | 12 milioni e mezzo di euro

È in vendita a Firenze una casa storica che fu abitata da Galileo Galilei, situata in Costa San Giorgio nel quartiere dell’Oltrarno. La proprietà è stata messa sul mercato al prezzo di 12 milioni e mezzo di euro. La dimora è nota per essere stata uno degli alloggi dello scienziato toscano durante gli anni in cui osservava le stelle.

Firenze, 28 aprile 2026 – Galileo Galilei da qui ammirava le stelle. Il grande scienziato toscano visse alcuni anni nella dimora situata in Costa San Giorgio, nel cuore dell’Oltrarno fiorentino. Dalla sua torre, da cui si gode di un panorama eccezionale, osservò con il suo telescopio la volta celeste portando avanti i suoi studi, che poi si sarebbero rivelati rivoluzionari per la storia della scienza. Oggi questa proprietà, che si trova a soli a soli 300 metri da Ponte Vecchio e a pochi passi dal Giardino Bardini, uno dei complessi verdi più affascinanti della città, è in vendita con Lionard Luxury Real Estate ( www.lionard.com ). Attigua alla “Casa di Galileo”, la proprietà è nota per la sua torre, dalla quale, secondo le fonti storiche, lo scienziato era solito condurre le proprie osservazioni astronomiche.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In vendita a Firenze la dimora da cui Galileo Galilei osservava le stelle: 12 milioni e mezzo di euro Notizie correlate In vendita a Firenze la dimora da cui Galileo Galilei osservava il cielo(Adnkronos) – Firenze custodisce ancora oggi i luoghi legati alle osservazioni astronomiche e alla vita del grande scienziato Galileo Galilei... Ritrovato alla Biblioteca Nazionale di Firenze un esemplare dell’Almagesto annotato da Galileo GalileiPrezioso testo cinquecentesco svela i segreti sugli studi dello scopritore del sistema eliocentrico. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Firenze, 12 milioni per la dimora da cui Galileo osservava il cielo: l'immobile in vendita in Oltrarno; In vendita la casa da dove Galileo osservava gli astri; Wizz Air rafforza la connettività tra Toscana e Sicilia; Laura Pausini si sente male, ferma il concerto e si fa portare l'ossigeno sul palco -. In vendita a Firenze la dimora da cui Galileo Galilei osservava le stelle: 12 milioni e mezzo di euroStraordinaria residenza quattrocentesca di 642 metri quadrati su quattro livelli con giardino privato e terrazze panoramiche ... lanazione.it In vendita a Firenze la dimora dalla cui torre Galileo osservava gli astriUna dimora fiorentina quasi sospesa tra città e campagna, dalla cui torre - secondo le fonti storiche, si spiega -, osservava il cielo Galileo Galilei: lo scienziato abitava nelle immediate vicinanze ... ansa.it In vendita per 12 milioni e mezzo la dimora da cui Galileo Galilei osservava il cielo x.com Canile Galileo Galilei di Latina - facebook.com facebook