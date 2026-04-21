Un aperitivo itinerante tra storia e street food | il Primo maggio torna Palermo manciataria
Venerdì 1 maggio alle ore 18, appuntamento in piazza Marina davanti a Palazzo Chiaramonte (Steri), per un aperitivo itinerante lungo le vie del centro storico di Palermo, la città dello street food più famosa d‘Italia. Un’esperienza sensoriale per le papille gustative dei più audaci, per chi ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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