Harry Styles e Zoë Kravitz sono stati invitati alle nozze e si pensa che siano pronti a compiere il grande passo insieme. La coppia, considerata tra le più affascinanti e riservate del panorama attuale, si sta preparando per un evento importante. Entrambi sono stati visti recentemente in compagnia e circondati da un’atmosfera che fa pensare a un matrimonio imminente.

I nvito a nozze. La coppia più cool e misteriosa degli ultimi anni sarebbe pronta al grande passo. Harry Styles e Zoe Kravitz, infatti, si godono il profumo dei fiori d’arancio. Harry Styles e Zoë Kravitz promessi sposi? X Leggi anche › Harry Styles e Zoë Kravitz paparazzati per mano: è nata una coppia? Da diversi mesi, il cantante inglese e l’attrice statunitense formano una delle coppie più ammirate e paparazzate. Tra cappellini da baseball, trench avvolgenti, occhiali da sole d’ordinanza e immancabili ballerine, Harry Styles e Zoe Kravitz condividono un guardaroba casual e rilassato, ma al tempo stesso magnetico e d’effetto. Un gusto effortless chic che non potrà che contaminare anche il futuro matrimonio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fiori d'arancio in chiave glamour per Harry Styles e Zoë Kravitz

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