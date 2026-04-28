Dopo circa otto mesi di relazione, si parla di una proposta di matrimonio tra l’ex cantante dei One Direction e l’attrice. La notizia ha fatto il giro dei tabloid e dei social network, alimentando le speculazioni sulla possibile unione ufficiale. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, ma l’indiscrezione riguarda l’intenzione di uno dei due di compiere il grande passo. La coppia era stata avvistata più volte insieme in diverse occasioni pubbliche.

Alla fine sembra proprio che tra Harry Styles e Zoë Kravitz si respiri profumo di fiori d’arancio. Dopo che l’attrice 37enne è stata fotografata per le strade di Londra con un anello all’anulare, una fonte ha confermato a Page Six che i due sarebbero ufficialmente fidanzati dopo 8 mesi di frequentazione. Harry Styles e Zoë Kravitz fidanzati dopo 8 mesi. Il magazine americano riporta che Styles, 32 anni, e Kravitz avrebbero condiviso la notizia del fidanzamento con «una ristretta cerchia di amici», e che l’attrice avrebbe mostrato l’anello alle amiche confermando la proposta di matrimonio: « Lui è presissimo, salterebbe giù da una scogliera per lei», ha riferito la stessa fonte, che ha descritto Kravitz come « al settimo cielo ».🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sembra proprio che tra Harry Styles e Zoë Kravitz si respiri profumo di fiori d’arancio: dopo 8 mesi è arrivata la proposta di matrimonio

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