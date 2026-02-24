Milan da migliorare i piani del Diavolo | chi resta chi parte chi è in bilico e cosa fa Modric

Il Milan affronta un mercato difficile a causa delle molte partenze e delle incognite sui rinnovi. La squadra deve rinforzarsi nei ruoli chiave per mantenere la competitività, considerando anche le possibili partenze di alcuni giocatori. Le trattative sono aperte, e i dirigenti cercano soluzioni rapide per colmare le lacune. Intanto, i giocatori in bilico cercano di dimostrare il loro valore in vista delle decisioni finali. La situazione rimane molto dinamica.

Rosa corta. Rosa poco profonda. Rosa con alcuni cambi non all'altezza. Rosa migliorabile. E via dicendo. Quando una stagione vira in negativo e si porta via i sogni di gloria, diventa quasi automatico mettere la squadra sotto il microscopio. Molti giudizi vengono rivisti, riscritti, a volte si ribaltano proprio. Ma è innegabile che questo Milan dovrà andare incontro a un restyling estivo. Sarebbe necessario anche in caso di scudetto. Innanzitutto in termini numerici. La prossima stagione, al netto della matematica che deve ancora certificarlo, il Diavolo giocherà in Europa e quindi occorrerà aumentare il numero di armadietti a Milanello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Prestiti e rinnovi, il risparmio per la Roma passa da qui. Chi parte, chi resta, chi firma (e chi no)La gestione dei prestiti e dei rinnovi rappresenta un elemento chiave per la sostenibilità economica della Roma.

Napoli-Milan, convocazioni definite: chi parte per Riad e chi resta a MilanelloA pochi giorni dalla Supercoppa Italiana 2025, il Milan ha annunciato le convocazioni ufficiali per la sfida contro il Napoli a Riad.

FORZA DIAVOLO ALÉ VIVO SOLO PER TE | Players Salute Curva Sud Milano

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Allegri verso Milan-Como: caos arbitri, distrazioni da evitare e condizione del gruppo; Il Milan recupera la gara con il Como, Allegri: Saelemaekers è recuperato. Le polemiche? Pensiamo a noi stessi; Allegri: Qualificazione Champions è vita o morte per le società. Bastoni? Situazioni sempre accadute; Cuesta e la vittoria del suo Parma sul Milan: le parole del tecnico.

Milan, Allegri: Turno favorevole per noi, tanti scontri diretti per le altre. VAR? Deve migliorare nell'oggettivitàAlla vigilia della sfida contro il Pisa, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa: Si torna in campo dopo quasi 10 giorni. Che insidia porta questa ... tuttojuve.com

Milan, Allegri: «Grande rispetto del Parma, non sarà semplice»Il Milan è imbattuto da 24 partite consecutive (15V, 9N) ma il distacco dall’Inter capolista è di 7 punti. Bastano questi pochi numeri per spiegare l’esigenza dei rossoneri di battere il Parma a tutti ... sportparma.com

Il Milan deve migliorare i risultati casalinghi. Non è possibile che non ci sia differenza tra dentro e fuori. Il Milan non sfrutta l’effetto casa. Giocare dentro o fuori non fa differenza per l’avversario. Nonostante ciò, ribadisco che il Milan è secondo in classifica e de - facebook.com facebook

Milan, parla #Landucci: “Accettiamo la decisione dell’arbitro. Dobbiamo pensare a come migliorare” #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA x.com