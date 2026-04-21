Il giudice sportivo di serie A ha squalificato per un turno il difensore della Fiorentina, in seguito all'ammonizione ricevuta durante la partita contro il Lecce, terminata con un risultato di 1-1. Per la sfida contro il Sassuolo, si prospettano difficoltà per alcuni giocatori come Gosens, Kean e Parisi, che potrebbero essere in dubbio per la prossima partita.

FIRENZE – Il difensore Pongracic, della Fiorentina, è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo di serie A dopo l’ammonizione di ieri sera durante la partita di Lecce, finita 1-1. Pongracic era diffidato e salterà la partita di domenica 26 aprile (ore 12,30) contro il Sassuolo. I viola sono virtualmente salvi, avendo otto punti di vantaggio, in classifica, sulla coppia delle terz’ultime, formata da Lecce e Cremonese. L’allenatore Vanoli, in ogni caso, è alle prese con vari infortuni in vista del Sassuolo e delle ultime partite della stagione. Robin Gosens, costretto a lasciare il campo al 10' del primo tempo della gara di campionato di ieri sera a Lecce, ha riportato un risentimento ai flessori della coscia sinistra.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: squalificato Pongracic. Difficile recupero con il Sassuolo per Gosens, Kean e Parisi

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