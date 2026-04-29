Fiorello a La Pennicanza sempre più potente | smuove perfino il Ministro

Mercoledì 29 aprile, nello show La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio sono stati al centro dell’attenzione durante la conduzione. Durante la puntata, l'artista ha inviato un messaggio vocale a un Ministro, che ha successivamente risposto al suo appello. Questo episodio ha attirato l’attenzione sui rapporti tra il personaggio pubblico e le figure istituzionali, dimostrando una certa influenza nelle comunicazioni ufficiali.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di mercoledì 29 aprile de La Pennicanza. Lo showman rivela tutto il suo potere quando lascia un vocale al Ministro Giuli che risponde al suo appello. Ospite in studio c'è l'astronauta Luca Parmitano che si presta al gioco delle domande più ricorrenti. E non può mancare l'intervista a(l finto) Sal Da Vinci che rivela la sua fobia per minigonne e bikini. Fiorello potente smuove il Ministro Al centro della puntata de La Pennicanza il caso Teatro delle Vittorie, dopo l'appello ai milionari d'Italia: “È tutelato dalle Belle...🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, sempre più potente: smuove perfino il Ministro Fiorello e l'aneddoto su Dario Fo - La Pennicanza 04/02/2026 Notizie correlate Sanremo 2026, Fiorello e Biggio nell'esilarante videoclip di 'Per sempre sì a 'La Pennicanza'Home > Spettacoli > Musica > Sanremo 2026, Fiorello e Biggio nell'esilarante videoclip di 'Per sempre sì a 'La Pennicanza' ‘Per sempre sì’ in... Fiorello a La Pennicanza: “Siamo il programma più visto dopo Sanremo”. E bacchetta BiggioFiorello e Fabrizio Biggio conducono una nuova puntata de La Pennicanza, giovedì 5 marzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fiorello, La Pennicanza cancellato all’ultimo minuto: perché è saltata la puntata del 23 aprile; Fiorello a La Pennicanza, salta a sorpresa la diretta di oggi 23 aprile; La Pennicanza 2025/26 - Sal Da Vinci ospite di Fiorello e Biggio - 24/04/2026 - Video; Fiorello e la Pennicanza: quel caos geniale che rinnova il varietà nell’era dei social. Fiorello, La Pennicanza cancellato all’ultimo minuto: perché è saltata la puntata del 23 aprileIl programma cult di Rai Radio 2 non è andato in onda (a sorpresa) nel primo pomeriggio di oggi. Nessuna spiegazione dai vertici. E i social non hanno gradito. libero.it Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie: progetto sinfonico e dialogo con la RaiIl futuro del Teatro delle Vittorie torna al centro del dibattito grazie a Fiorello, che durante il programma radiofonico La Pennicanza ha sollevato la ... superguidatv.it Giuli: "Spenderemo i pochi piccioli del Mic per il Teatro Delle Vittorie. Parleremo con la Rai. Potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico ed io nominerò Beatrice Venezi alla direzione". Fiorello replica: "A noi piacerebbe anche un Teatro per farci i varietà i - facebook.com facebook Inizia la giornata con "La Sveglianza" di @fiorello e @fabriggio su #Radio2 tutti i giorni, la lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 7.30 raiplaysound.it/radio2 x.com