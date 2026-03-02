Sanremo 2026 Fiorello e Biggio nell' esilarante videoclip di ' Per sempre sì a ' La Pennicanza'

A Sanremo 2026, Fiorello e Biggio sono protagonisti di un videoclip divertente dedicato alla canzone 'Per sempre sì' in versione Pennicanza. Il video è stato realizzato per celebrare Sal Da Vinci, vincitore del festival di quest'anno, e mostra i due artisti coinvolti in scene umoristiche mentre interpretano il brano. La clip è stata diffusa sui social e ha attirato l’attenzione del pubblico.

Home > Spettacoli > Musica > Sanremo 2026, Fiorello e Biggio nell'esilarante videoclip di 'Per sempre sì a 'La Pennicanza' 'Per sempre sì' in versione Pennicanza. Fiorello celebra Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026, e non poteva che farlo alla sua maniera, con un'esilarante videoclip del brano. Lo showman e Biggio si trasformano così in marito e moglie nel più classico dei 'matrimoni napoletani', celebrato addirittura dal maestro Cremonesi.