Giovedì 5 marzo, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto una nuova puntata de La Pennicanza, trasmissione molto seguita in televisione. Durante l'episodio, Fiorello ha affermato che il programma si posiziona come il più visto dopo Sanremo. Inoltre, ha rivolto alcune critiche a Biggio, senza entrare in dettagli specifici. La puntata è stata trasmessa in prima serata, attirando un pubblico numeroso.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono una nuova puntata de La Pennicanza, giovedì 5 marzo. E in studio arrivano ben due videochiamate vip, una è di Jovanotti che si trova in Australia, l’altra è di Luca Argentero perché non sopporta (ironicamente) il paragone con Biggio e Fiorello ne approfitta per prenderlo in giro. Fiorello bacchetta Biggio e arriva la videochiamata di Luca Argentero. “ Inizia ufficialmente la. Perculanza! “, la battuta in apertura dello showman, che scherza oggi su un articolo dedicato a Fabrizio Biggio, che nel titolo parla di un futuro come “nuovo Luca Argentero”. “Era solo una battuta!”, si giustifica Biggio. Ma è proprio il diretto interessato, Luca Argentero, a risponderne in videochiamata: “ Voglio una spiegazione – l’accusa ironica dell’attore -. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza: “Siamo il programma più visto dopo Sanremo”. E bacchetta Biggio

“La Pennicanza”: Fiorello e Biggio tra Sanremo, satira e risate su Rai Radio2Nuovo appuntamento con “La Pennicanza”, il programma di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2,...

Sanremo 2026, Fiorello e Biggio nell'esilarante videoclip di 'Per sempre sì a 'La Pennicanza'Home > Spettacoli > Musica > Sanremo 2026, Fiorello e Biggio nell'esilarante videoclip di 'Per sempre sì a 'La Pennicanza' ‘Per sempre sì’ in...

Altri aggiornamenti su Fiorello a La Pennicanza Siamo il....

Temi più discussi: La Pennicanza 2025/26 - La Sanremanza - 26/02/2026 - Video; A La Pennicanza, Fiorello e Biggio versione matrimonio napoletano cantano Sal Da Vinci; Fiorello a La Pennicanza, Carlo Conti (finto) fuori dalle righe: Quando ci vuole, ci vuole; Sanremo, videochiamata di Fiorello : Lunedì sarai il co-conduttore della Pennicanza, così impari.

Fiorello ‘imbarazza’ Signorini a La Pennicanza: Ecco perché mi chiese scusa. Il retroscena clamorosoNella puntata di oggi de La Pennicanza, in onda su Radio 2, lo showman Rai ha rispolverato un aneddoto con protagonista l'ormai ex direttore di Chi. Ecco i dettagli. libero.it

Fiorello ricorda Lucio Dalla a La Pennicanza: omaggio musicale sulle note di 4 marzo 1943La nuova puntata de La Pennicanza si apre con un momento speciale dedicato alla grande musica italiana. Protagonista dell’omaggio è Fiorello. superguidatv.it

Fiorello commenta “Chi” e l’intervista di @fabrizio_biggio in cui ci ha confidato di essere il nuovo @lucaargentero @rosario_fiorello @lapennicanzaradio2 #chimagazine - facebook.com facebook

VERSO L'EUROVISION Il Direttore Generale di Rai e San Marino è stato ospite del celebre presentatore @Fiorello su #LaPennicanza su @RaiRadio2 per parlare delle semifinali e della finale del concorso canoro sammarinese. sanmarinortv.sm/news/attualit x.com