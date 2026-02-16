Finto carabiniere tenta la truffa a un’anziana | quarantenne ai domiciliari a Chiaia

Un uomo di 40 anni, accusato di aver tentato di truffare un’anziana a Chiaia, è stato messo agli arresti domiciliari. La polizia lo ha riconosciuto grazie alle telecamere di sorveglianza e ai lettori di targhe installati nella zona. Secondo le indagini, si sarebbe presentato come un carabiniere per ingannare la donna e ottenere denaro. La donna, 75 anni, aveva segnalato di aver ricevuto una visita sospetta poco prima.

Individuato dai Carabinieri grazie a telecamere e lettori targhe: è gravemente indiziato di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di una pensionata.. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che, i Carabinieri della Stazione di Chiaia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di un quarantenne napoletano già noto alle forze dell'ordine. L'indagato è gravemente l'indiziato di una tentata truffa aggravata in concorso, commessa nel maggio scorso ai danni di un'anziana signora del quartiere Chiaia.