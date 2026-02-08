Questa mattina presto a Posatora, un’auto è finita in una scarpata e poi è stata abbandonata. Il veicolo è stato trovato ieri all’alba tra Posatora, il Fornetto e Padre Guido. La dinamica dell’incidente resta misteriosa: si sa poco o nulla su come sia successo e perché il proprietario abbia scelto di scappare lasciando l’auto lì.

Auto finita nella scarpata e abbandonata dal proprietario. Quello scoperto ieri mattina all’alba nella zona tra Posatora, il Fornetto e Padre Guido, non è un normale incidente stradale, viste le modalità e una dinamica di cui si sa poco o nulla. L’unica cosa certa è che un residente della zona che aveva deciso di fare un passeggiata col cane nell’area da cui più di 43 anni fa si originò la frana che travolse e distrusse tre quartieri, si è trovato davanti la scena. L’auto, infatti, una Citroen C3, era finita in un burrone, ma prima la persona al volante era entrato nel parco sotto le antenne da cui si accede dalla zona dove si trova la statua di Padre Pio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa a Posatora. Con l’auto dentro al parco finisce nella scarpata e fugge

Approfondimenti su Posatora Parco

Un uomo di 75 anni ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato in una scarpata a Bienno.

Nella notte di Capodanno, a Forte Sperone, i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti a seguito di un incidente stradale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Posatora Parco

Argomenti discussi: Sorpresa a Posatora. Con l’auto dentro al parco finisce nella scarpata e fugge.

*Festa in maschera!* Unisciti a noi, per un pomeriggio speciale: Sabato 14 Febbraio alle ore 15:00 al Parco Belvedere di Posatora (https://maps.app.goo.gl/yg2hpuGSgmzMFVYc9g_st=com.google.maps.preview.copy) Sfilata per le vie del quartiere facebook