Farini auto vola in fondo alla scarpata e finisce sul greto del Nure

Nella serata di domenica 8 marzo, i soccorsi sono intervenuti a Farini dopo che un'auto è finita in fondo a una scarpata poco dopo il ponte sul Nure. L'incidente è stato segnalato intorno alle 21, quando il veicolo si trovava sul greto del fiume. Le operazioni di recupero sono state avviate per mettere in sicurezza la zona e verificare le condizioni delle persone coinvolte.

Soccorsi in azione nella serata di domenica 8 marzo a Farini, dopo che intorno alle 21 è stata segnalata un'auto in fondo alla scarpata, poco dopo il ponte sul Nure. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco da Piacenza insieme all'autoinfermieristica del 118 e a un'ambulanza della Croce Rossa di Farini. I soccorritori hanno raggiunto la zona impervia scoprendo però che a bordo del veicolo - che aveva fatto un volo di una cinquantina di metri finendo in mezzo alla fitta vegetazione - non c'era nessuno. Sul posto i carabinieri per i successivi accertamenti.