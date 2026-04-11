Suicidio assistito dopo ‘Serena’ secondo caso in Lombardia

In Lombardia si è verificato un secondo caso di richiesta di suicidio assistito nel giro di pochi mesi. Un individuo ha fatto domanda al Servizio Sanitario Nazionale e gli è stato concesso l'accesso alla procedura. La notizia è stata comunicata dall'associazione Luca Coscioni, che ha reso nota la situazione. La vicenda segue un precedente caso nella stessa regione, attirando l’attenzione sull’applicazione delle normative in materia.

“Un'altra persona ha chiesto al Servizio Sanitario e ottenuto l'accesso al suicidio medicalmente assistito": lo ha reso noto l'associazione Luca Coscioni. Si tratta del 14° a livello nazionale. Il primo caso in regione aveva riguardato Serena (nome di fantasia, a tutela della privacy), una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Suicidio assistito, secondo caso in Lombardia: è il 14esimo in ItaliaSi è verificato in Lombardia il secondo caso di aiuto alla morte volontaria fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, il quattordicesimo a livello... Suicidio assistito, in Bergamasca il secondo caso della LombardiaLa persona lo scorso autunno ha chiesto al Servizio Sanitario e ottenuto l’accesso alla morte volontaria con assistenza medica Il secondo caso in... Temi più discussi: Suicidio assistito, dopo ‘Serena’ secondo caso in Lombardia; Secondo suicidio assistito in Lombardia, in Italia sono quattordici; Fine vita, secondo caso di suicidio assistito in Lombardia: è il 14° in Italia; In Lombardia secondo caso di suicidio assistito, 14esimo in italia. In Lombardia secondo caso di suicidio assistito, 14esimo in italiaSecondo caso di suicidio assistito in Lombardia. Il quattordicesimo a livello nazionale. Dopo 'Serena', cittadina lombarda, affetta da sclerosi multipla progressiva, che ha posto fine alle sue soffer ... ansa.it Secondo suicidio assistito in Lombardia, in Italia sono quattordiciAncora dieci le persone che chiedono la morte volontaria. Resta al palo il disegno di legge governativo che, se approvato, impedirebbe l'aiuto alla morte ... msn.com Secondo caso di suicidio assistito in Lombardia x.com Tgr Rai Lombardia. . Un altro caso di suicidio assistito, è il secondo in Lombardia. È accaduto nella Bergamasca. L’ospedale ha messo a disposizione medico e farmaco. L’episodio riaccende il dibattito politico per una legge regionale - facebook.com facebook