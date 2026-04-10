Legge sul fine vita al via la mobilitazione | banchetti e raccolta firme nel weekend ecco dove

Nel fine settimana sono stati organizzati banchetti e raccolte firme in diverse città del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito di una mobilitazione nazionale. L’obiettivo è sensibilizzare sull’iter della proposta di legge sul fine vita, ferma da circa nove mesi al Senato senza modifiche. L’Associazione Luca Coscioni chiede al Governo di ritirare ufficialmente la proposta e di intervenire sulla questione, che rimane al centro delle discussioni pubbliche.

È partita anche in Friuli Venezia Giulia la mobilitazione nazionale dell’Associazione Luca Coscioni per chiedere al Governo Meloni il ritiro definitivo della proposta di legge sul fine vita, presentata nove mesi fa e da allora ferma all’esame del Senato senza alcun avanzamento, e per chiedere al. 🔗 Leggi su Triesteprima.it emergenza medici di base, m5s continua mobilitazione: raccolta firme e banchetti informativi a lacchiarella e noviglioNicola Di Marco (M5s): «23 mila cittadini senza medico nella sola ASST Melegnano Martesana. Mobilitazione per il verde urbano: al via la raccolta firme contro capitozzature selvaggeL’associazione "Eterea, l'albero della Vita" scende in piazza sabato 14 febbraio per raccogliere 700 firme per imporre un nuovo regolamento comunale... Temi più discussi: Legge sul fine vita: il caso della Scozia; Mobilitazione nazionale contro il ddl sul Fine vita; Associazione Coscioni in 100 piazze, 'Meloni ritiri legge sul fine vita'; Il Piemonte ci riprova: riparte la mobilitazione per una legge regionale sul fine vita. Fine vita: anche in FVG parte la mobilitazione dell’Associazione Luca Coscioni contro legge del governoÈ partita anche in Friuli Venezia Giulia la mobilitazione nazionale dell’Associazione Luca Coscioni per chiedere al Governo Meloni il ritiro definitivo della proposta di legge sul fine vita, presentat ... triestecafe.it Legge sul fine vita, al via la mobilitazione: banchetti e raccolta firme nel weekend, ecco doveL'associazione Luca Coscioni annuncia la presenza della raccolta delle adesioni anche a Trieste. Il Governo tenta di bloccare tutto con una legge: chiediamo alla presidente del Consiglio di ritirare ... triesteprima.it Angelo Greco. . Imu: quando non pagare per decorrenza dei termini di prescrizione #legge #fisco #tasse #casa #imu - facebook.com facebook Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la proposta di legge fortemente voluta dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, e a prima firma di Alessandro Solinas, presidente della Commissione regionale Bilancio, che introduce una soglia minima x.com