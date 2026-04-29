Fincantieri a Monfalcone | la sfida tecnologica per la sicurezza

Durante il Safety Day a Monfalcone, il presidente di una grande azienda del settore navale ha illustrato le nuove strategie di sicurezza tecnologica adottate nello stabilimento. L’evento ha visto la presentazione di interventi che riguardano l’introduzione di sistemi innovativi e procedure avanzate per migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro. La giornata si è concentrata sull’implementazione di misure che coinvolgono strumenti digitali e tecnologie all’avanguardia.

? Cosa sapere Pierroberto Folgiero presenta la strategia di sicurezza tecnologica durante il Safety Day a Monfalcone.. L'integrazione di nuovi processi mira a elevare gli standard protettivi negli stabilimenti Fincantieri.. A Monfalcone, negli stabilimenti di Fincantieri, Pierroberto Folgiero ha tracciato la rotta per il futuro della protezione dei lavoratori durante il Safety Day, definendo l’impegno aziendale come un percorso ininterrotto e in continua evoluzione. Il vertice di Fincantieri, ricoprendo il ruolo di amministratore delegato e direttore generale, ha voluto sottolineare come non esista un traguardo definitivo quando si parla di tutela negli impianti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fincantieri a Monfalcone: la sfida tecnologica per la sicurezza Notizie correlate Fincantieri, varata a Monfalcone la nave da crociera "Norwegian Aura"Fincantieri e Norwegian Cruise Line (NCL) hanno celebrato, nello stabilimento di Monfalcone, il varo di "Norwegian Aura" - che segna il passaggio... Leggi anche: Fincantieri, morto operaio dell’indotto a Monfalcone: anche a Palermo proclamato sciopero di due ore Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fincantieri, a Monfalcone la giornata del disgelo: Trovare un punto d’incontro; Fedriga, grande disponibilità tra Fincantieri e Comune Monfalcone; Fincantieri, primo Safety Day a Monfalcone per ribadire il valore della sicurezza; Fincantieri, Safety Day a Monfalcone: infortuni in calo del 40%. Fincantieri, Monfalcone: oggi il primo Safety Day per celebrare il ruolo della sicurezza nello sviluppo industrialeFolgiero (Fincantieri): La sicurezza non è solo un insieme di regole, ma un patto di corresponsabilità tra azienda e individui ... affaritaliani.it Fincantieri, l’obiettivo è ridurre gli infortuniA Monfalcone un evento per la giornata della Cultura della sicurezza. L’AD Folgiero: incidenti dimezzati in tre anni ... rainews.it Safety Day a Monfalcone: Fedriga e Fincantieri insieme per la sicurezza sul lavoro - facebook.com facebook Avviata la collaborazione con Saildrone attraverso Fincantieri Marine Group, che rafforza la leadership del gruppo nelle piattaforme navali di nuova generazione x.com