Padel la Coppa dei Club Umbria | conclusa la fase a gironi tutti i risultati

Nel fine settimana del 7-8 marzo si è conclusa la fase a gironi della Coppa dei Club Umbria di padel. La competizione ha stabilito quali squadre passano direttamente agli ottavi di finale e quali invece devono affrontare lo Special Trophy. La manifestazione ha visto coinvolti diversi club della regione, con partite che hanno determinato le qualificazioni per le fasi successive.

Gold, Silver e Bronze cup arrivano al momento clou. Ma prima riflettori puntati sullo Special Trophy in programma domenica 15 marzo a Terni Nel weekend del 7-8 marzo si è chiusa la seconda fase della Coppa dei Club Umbria di padel che ha determinato chi accede direttamente agli ottavi saltando i preturni e chi accede allo Special Trophy PerugiaToday e TerniToday. Accedono direttamente agli ottavi di Gold cup Bartoccini e Silver cup Fd Sport le prima qualificate di ogni girone (sei gironi) più le migliori due seconde, che attenderanno di scoprire i loro avversari conclusi i preturni del 21 e 22 marzo. I preturni saranno disputati dalle altre quattro seconde, da tutte le terze e quarte classificate di ogni girone, mentre per la Bronze Cup F. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

