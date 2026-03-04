Ex scuole di Bariano ecco le transenne | al via la prima fase dei lavori per il poliambulatorio

A Bariano sono state installate le transenne attorno all'edificio delle ex scuole elementari, segnando l'inizio dei lavori per la riqualificazione dell’immobile. La prima fase del progetto prevede interventi di ristrutturazione per adattare lo stabile a un nuovo utilizzo come centro diagnostico. L’intervento coinvolge le strutture già esistenti, senza modifiche alla destinazione originaria.

Resta da sciogliere il nodo viabilità. Tra le soluzioni sul tavolo l’introduzione della sosta a tempo Bariano. Sono comparse in questi giorni le transenne attorno allo stabile delle ex scuole elementari: segno tangibile che ha preso il via la prima fase del progetto volto a trasformare l’edificio in un centro diagnostico. L’immobile è stato affidato alla Prime Care Centro Medico Leonardo, diventata ufficialmente locataria della struttura. Come riportato in una nota dell’amministrazione, l’arrivo del poliambulatorio rappresenta un’opportunità importante per il paese: l’edificio verrà infatti ristrutturato evitando, quindi, il degrado. Intanto il Comune potrà disporre di un’entrata aggiuntiva a sostegno delle spese correnti e la comunità disporrà di un servizio sanitario locale sempre più rilevante per il futuro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

