Supercoppa Sir Susa Scai Perugia - Itas Trentino | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

La partita di Supercoppa tra Sir Susa Scai Perugia e Itas Trentino è stata spostata al terzo livello a causa di problemi organizzativi. La sfida, originariamente prevista come prima gara della stagione, non si svolgerà come programmato e si terrà in una data e in un luogo ancora da definire. I dettagli su orari e modalità di trasmissione saranno comunicati nelle prossime ore.

Doveva essere la prima manifestazione della stagione, invece per causa di forza maggiore è “retrocessa” al rango di terza.Già, perché la Supercoppa ha vissuto diverse peripezie: si doveva giocare in Arabia Saudita a fine ottobre salvo poi essere rimandata a poche settimane prima del fischio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Superlega, Allianz Milano - Sir Susa Scai Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaÈ la vigilia del match in trasferta a Milano per i Block Devils, che questa mattina hanno lavorato al palazzetto di Perugia concentrando il focus su... Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaL’impianto di Pian di Massiano, che è stato teatro del big match del Quarto di Finale di Coppa Italia, che ha chiuso in bellezza il 2025 dei Block... Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Temi più discussi: Sir Susa Scai, missione Supercoppa. Lorenzetti: La gara di coppa contro Verona sia da insegnamento; Supercoppa Italiana di pallavolo maschile 2025/2026: programma, squadre partecipanti, calendario e dove vedere le partite in diretta; BLOCK DEVILS IN VIAGGIO VERSO TRIESTE PER IL WEEKEND DI SUPERCOPPA; Supercoppa, sabato a Trieste l’ottavo confronto con Perugia nella competizione. Supercoppa, Sir Susa Scai Perugia - Itas Trentino: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaVa in scena domani alle 15 la prima semifinale della competizione che ha vissuto diverse peripezie in questa stagione. Questa mattina la presentazione, parlano Lorenzetti e Loser ... today.it TRENTINO VOLLEY * «NEL WEEKEND A TRIESTE SI ASSEGNA LA DEL MONTE® SUPERCOPPA: LA GUIDA ALLA SEMIFINALE CONTRO SIR SUSA SCAI PERUGIA DI SABATO (ORE 15.30)»NEL WEEKEND A TRIESTE SI ASSEGNA LA DEL MONTE® SUPERCOPPA: LA GUIDA ALLA SEMIFINALE ITAS TRENTINO-SIR SUSA SCAI PERUGIA DI SABATO (ORE 15.30) ... agenziagiornalisticaopinione.it | GUIDA ALLA PARTITA Tutto quello che c'è da sapere su Itas Trentino-Sir Susa Scai Perugia, semifinale di Del Monte Supercoppa (sabato a Trieste, ore 15.30 - diretta RAI Play, Radio Dolomiti e VBTV) # #delmontesupercoppa # #trentinonelcuor x.com Chiusa la stagione regolare con la comoda vittoria su Grottazzolina, per la Sir Susa Scai è tempo di pensare alle Final Four di Supercoppa. Come sottolinea coach Lorenzetti, Perugia può e deve fare tesoro di quanto accaduto in Coppa Italia a Bologna. Link a - facebook.com facebook