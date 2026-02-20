Superlega Rana Verona - Sir Susa Scai Perugia | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta
La partita tra Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia si gioca oggi, dopo che la Sir Susa Scai ha concluso la sua avventura in Champions League. I giocatori si preparano a tornare in campo per il campionato, con l'obiettivo di migliorare la posizione in classifica. La sfida si svolge in una cornice di grande attesa tra tifosi appassionati. È possibile seguire la partita in diretta su alcuni canali sportivi e piattaforme online.
I Block Devils si giocano il primo dei due match point per aggiudicarsi la vetta della regular season. Colaci: "Partita importante per il nostro percorso" Chiusa almeno per ora, e nel migliore dei modi, la parentesi della Champions League la Sir Susa Scai torna a concentrarsi sul campionato. Nemmeno il tempo di rimettere piede a Perugia che la squadra di Angelo Lorenzetti si è rimessa in viaggio, questa volta per Verona, dove domani giocherà l'ennesima importante partita di questa lunghissima stagione. Di fronte ci sarà la compagine gialloblù, che è riuscita a conquistare in modo netto e convincente la Coppa Italia e che partita dopo partita si è dimostrata una valida candidata allo scudetto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Coppa Italia, Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta
Leggi anche: Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Cisterna Volley: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere la nona giornata di ritorno del campionato di pallavolo maschile; Three points in Milano for Verona; SuperLega, i numeri del ventesimo turno di regular season; Superlega, la Sir attende novità su Loser e guarda a Piacenza. Lorenzetti: 'Questa partita sarà uno snodo'.
SuperLega, Verona ospita Perugia nello scontro diretto per il vertice della classificaSabato si gioca il big match tra Verona e Perugia valido per la penultima giornata di regular season di Superlega di volley ... it.blastingnews.com
Il 21° turno si apre con il big match Verona-PerugiaLa sfida di sabato, fra seconda e prima in classifica, non è l'unica partitissima della giornata. Domenica Piacenza ospita Trento mentre Monza e Milano si confronteranno nel derby ... corrieredellosport.it
RANA Verona 21 febbraio 20:30 Pala AGSM Aim VBTV e Dazn #BlockDevils x.com
| GAME REVIEW: ALLIANZ MILANO-RANA VERONA 23 punti e 80% di positività in attacco di Darlan, 79% in cambio palla dopo ricezione positiva: l'analisi della sfida vinta all'Allianz Cloud #RanaVerona #NoiVerona #VeronaVolley #volleyball - facebook.com facebook