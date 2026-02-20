Superlega Rana Verona - Sir Susa Scai Perugia | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

La partita tra Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia si gioca oggi, dopo che la Sir Susa Scai ha concluso la sua avventura in Champions League. I giocatori si preparano a tornare in campo per il campionato, con l'obiettivo di migliorare la posizione in classifica. La sfida si svolge in una cornice di grande attesa tra tifosi appassionati. È possibile seguire la partita in diretta su alcuni canali sportivi e piattaforme online.

I Block Devils si giocano il primo dei due match point per aggiudicarsi la vetta della regular season. Colaci: "Partita importante per il nostro percorso" Chiusa almeno per ora, e nel migliore dei modi, la parentesi della Champions League la Sir Susa Scai torna a concentrarsi sul campionato. Nemmeno il tempo di rimettere piede a Perugia che la squadra di Angelo Lorenzetti si è rimessa in viaggio, questa volta per Verona, dove domani giocherà l'ennesima importante partita di questa lunghissima stagione. Di fronte ci sarà la compagine gialloblù, che è riuscita a conquistare in modo netto e convincente la Coppa Italia e che partita dopo partita si è dimostrata una valida candidata allo scudetto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

