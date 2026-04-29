Final Fantasy arriva un nuovo anime con Sephiroth protagonista ma è uno spot per una birra

Un nuovo anime ispirato a Final Fantasy è stato annunciato, con Sephiroth come protagonista. Tuttavia, il progetto si è rivelato essere uno spot pubblicitario per una birra, piuttosto che una produzione ufficiale di lunga durata. Square Enix ha mostrato un breve frammento d’animazione inedito, in cui il personaggio appare in modo insolito rispetto alle rappresentazioni tradizionali. La notizia ha suscitato sorpresa tra i fan e gli osservatori del settore.

Dopo un'attesa infinita per un ritorno in grande stile sul piccolo schermo, Square Enix ha deciso di spiazzare tutti con un frammento d'animazione inedito con protagonista assoluto un Sephiroth decisamente insolito. Mentre la community invoca a gran voce da anni una serie TV di Final Fantasy capace di rendere giustizia alle trame intricate della saga, l'unico contenuto animato ufficiale spuntato all'orizzonte è un breve spot per la bevanda Mirai no Lemon Sour di Asahi Beer. Nel video, un lampo di soli venti secondi, vediamo l'angelo con un'ala sola - il leggendario e solitamente cupo Sephiroth - intento ad affettare con la sua solita precisione chirurgica un limone succoso prima di sorseggiare il drink.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Final Fantasy, arriva un nuovo anime con Sephiroth protagonista... ma è uno spot per una birra Notizie correlate Final Fantasy: Black Mages Legacy è la serie dedicata a Final Fantasy IX(Adnkronos) – Il progetto, svelato inizialmente nel 2021, ha ora un nome ufficiale e una struttura definita. Final Fantasy 9 Remake è stato bloccato per dare priorità a Final Fantasy 7 Remake Parte 3?Negli ultimi anni i fan della serie Final Fantasy hanno spesso sentito parlare di un possibile remake di Final Fantasy 9, uno degli episodi più amati... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Final Fantasy 14 arriva su Switch 2, ma c'è un problema; Final Fantasy XIV arriva su Nintendo Switch 2, è ufficiale: c'è già il periodo di lancio; Final Fantasy XIV arriva su Switch 2 ad agosto: prova gratuita ampliata e niente obbligo di Nintendo Switch Online; Il sito del 25° anniversario di Final Fantasy X svela un nuovo artwork di Nomura. Final Fantasy, arriva un nuovo anime con Sephiroth protagonista... ma è uno spot per una birraDopo un'attesa infinita per un ritorno in grande stile sul piccolo schermo, Square Enix ha deciso di spiazzare tutti con un frammento d'animazione inedito con protagonista assoluto un Sephiroth decisa ... movieplayer.it Un nuovo Final Fantasy arriva su Switch 2 e Xbox in prova gratisUna demo gratuita di Final Fantasy 7 Rebirth è ora disponibile su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, in attesa del lancio ufficiale previsto per il 3 giugno. spaziogames.it In occasione del 25esimo anniversario di Final Fantasy X, Square-Enix ha allestito un mini-sito celebrativo (con focus su nuovo merchandise) in cui campeggia l'artwork di questo post, realizzato da Tetsuya Nomura e scelto come simbolo dell'anniversario. http - facebook.com facebook