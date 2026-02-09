Il Verismo entra nella rete nazionale dei Parchi Letterari

Si è tenuta a Vizzini una conferenza stampa che segna un passo importante per la promozione del Verismo siciliano. È stato ufficializzato il nuovo Parco Letterario dedicato a Giovanni Verga e Luigi Capuana, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi che hanno ispirato i capolavori del movimento letterario. Nelle tre località – Vizzini, Mineo e Licodia Eubea – si costruisce un percorso che collega la letteratura alla cultura del territorio, portando l’attenzione sui siti dove i grandi autori hanno vissuto e scritto. Ora

Si è svolta a Vizzini la conferenza stampa che ha segnato un passaggio decisivo per la valorizzazione del patrimonio letterario del Verismo siciliano, ufficializzando la nascita del Parco Letterario®? Giovanni Verga e Luigi Capuana – "I luoghi del Verismo a Vizzini, Mineo e Licodia Eubea"

