Nuova interrogazione su Beko | Chiarezza sul rilancio industriale

Un gruppo di consiglieri del Partito Democratico ha presentato una nuova interrogazione riguardo allo stabilimento ex Beko di viale Toselli. La richiesta è orientata a ottenere informazioni sulla situazione attuale dello stabilimento e sul processo di reindustrializzazione dell’area. La prima firmataria dell’atto è una consigliera del partito. La questione riguarda aspetti legati alla ripresa delle attività industriali nell’area.

Nuova interrogazione dei consiglieri del gruppo Partito Democratico, a prima firma di Giulia Mazzarelli, per chiedere "chiarezza sulla situazione dello stabilimento ex Beko di viale Toselli e sul percorso di reindustrializzazione dell’area". "Come sappiamo, la produzione è definitivamente cessata il 28 novembre 2025, al termine di 58 anni di attività – scrivono i Dem –. A oggi sono rimasti 151 lavoratori nel perimetro aziendale, in cassa integrazione a zero ore fino al 31 dicembre 2027, periodo entro il quale dovrebbe concretizzarsi il progetto di reindustrializzazione del sito. Riteniamo necessario capire con maggiore precisione quale sia... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova interrogazione su Beko: "Chiarezza sul rilancio industriale" Articoli correlati ’Sviluppo Industriale Siena srl’, assemblea dei soci. Primo passo per il rilancio del sito BekoPrima assemblea dei soci di ’Sviluppo Industriale Siena srl’, la società creata da Invitalia e Palazzo pubblico (che detiene il 20% delle quote) per... Beko, corsa contro il tempo per il rilancio industriale del sitoL’inizio del nuovo anno si apre con gli occhi puntati allo stabilimento Beko di Siena.