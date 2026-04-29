FIGC interviene il sottosegretario Fazzolari FdI | Un radicale cambiamento sarebbe auspicabile

Il sottosegretario del governo ha espresso la sua opinione riguardo al calcio italiano e alla gestione della FIGC, sottolineando la necessità di un cambiamento radicale. La sua dichiarazione arriva in un momento di discussione sul futuro del settore, senza però entrare nel dettaglio delle proposte. La posizione si inserisce nel dibattito pubblico che coinvolge diverse forze politiche e attori del mondo sportivo, con l’obiettivo di migliorare il panorama calcistico nazionale.

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