Fazzolari FdI | ‘aiuti a Kiev anche militari per tutto il 2026’

Fazzolari di Fratelli d’Italia ha annunciato che gli aiuti all’Ucraina, compresi quelli militari, continueranno anche nel 2026. La decisione deriva dalla volontà di sostenere il paese in guerra senza interruzioni, con nuovi pacchetti di assistenza già previsti. La comunicazione arriva in un momento in cui la situazione sul campo si aggrava, e le forniture di supporto sono considerate strategiche. La questione rimane al centro del dibattito politico.

"Abbiamo già stabilito che per l'intero anno continueranno gli aiuti in tutti i sensi, anche militari all'Ucraina, quindi ovviamente nell'arco del 2026 ci saranno altri pacchetti di aiuto". Così il sottosegretario all'attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, a margine di un convegno sull'Ucraina in Senato. (askanews).