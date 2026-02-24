Giovanbattista Fazzolari ha commentato che Putin probabilmente voterebbe no alla separazione delle carriere, a causa delle differenze tra il sistema russo e quello italiano. La sua affermazione, fatta durante un convegno a Palazzo Giustiniani, mira a sottolineare come in Russia manchi questa distinzione. Fazzolari ha aggiunto che in Russia il sistema giudiziario funziona diversamente rispetto all’Italia. La dichiarazione suscita attenzione sui diversi approcci ai processi giudiziari tra i due paesi.

Una battuta. Che però rende bene l’idea che ha il governo del prossimo referendum sulla giustizia. A domanda provocatoria dei cronisti a margine del convegno a Palazzo Giustiniani sulle fake news di Mosca nella guerra in Ucraina, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, braccio destro di Giorgia Meloni, dice: “Beh in Russia non mi risulta che ci sia la separazione delle carriere. Sicuramente voterebbe no”. A proposito del sostegno del governo all’Ucraina, Fazzolari aggiunge parlando di Roberto Vannacci: “Chi è contro gli aiuti a Kiev si autoesclude dalla coalizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fazzolari: “Referendum? Decideranno italiani. Putin voterebbe no alla separazione delle carriere”Fazzolari ha affermato che il referendum sarà deciso dagli italiani, sottolineando che la posizione di Putin sarebbe contraria alla separazione delle carriere.

Separazione delle carriere dei magistrati: se si votasse oggi, metà degli italiani voterebbe SìA pochi mesi dal referendum sulla riforma della giustizia, l’Italia si divide sull’argomento.

