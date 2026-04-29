Figc Cairo | Commissariamento? Affidiamoci a Buonfiglio

Il presidente di una delle principali federazioni sportive italiane ha commentato la possibilità di un commissariamento, affermando che questa misura può essere adottata solo in determinate circostanze. Ha inoltre sottolineato di confidare in un commissario straordinario nominato dal Coni, ritenendo che abbia una buona conoscenza delle situazioni da gestire. La dichiarazione arriva in un momento di discussione sulla gestione e le decisioni future della federazione.

"Il commissariamento può essere deciso soltanto in presenza di alcune casistiche precise. Credo che abbiamo un presidente Coni, Buonfiglio, che le cose le conosce bene. È la persona giusta per decidere o meno se ci sia un commissariamento da fare. Ieri ha detto, mi sembra in maniera abbastanza chiara, che non ci dovrebbe essere nessun commissariamento. Affidiamoci a lui”. Così il presidente del Torino Urbano Cairo a margine della presentazione del Giro d’Italia a Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Figc, Cairo: "Commissariamento? Affidiamoci a Buonfiglio" Notizie correlate Leggi anche: Rocchi, Buonfiglio: “Commissariamento Figc? Non ci sono presupposti” Buonfiglio categorico: «Commissariamento FIGC? Non ci sono i presupposti! Io eletto per far rispettare le regole»Stones Manchester City, ufficiale l’addio a parametro zero: occasione per la Juve! Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I... Contenuti e approfondimenti Figc, Cairo: Commissariamento? Affidiamoci a Buonfiglio(LaPresse) Il commissariamento può essere deciso soltanto in presenza di alcune casistiche precise. Io non sono così tecnico, credo che abbiamo ... stream24.ilsole24ore.com Presidenza Figc, Urbano Cairo: Malagò è una persona su cui puntare. VIDEOIntervenuto in diretta su Sky Sport 24 per la Milano Marathon, il presidente del Torino ha parlato dell’ipotesi di Giovanni Malagò candidato come nuovo presidente Figc: Lo conosco bene e lo stimo -le ... sport.sky.it