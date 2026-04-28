Buonfiglio categorico | Commissariamento FIGC? Non ci sono i presupposti! Io eletto per far rispettare le regole

Il presidente di un’istituzione sportiva ha dichiarato che non ci sono motivi per un commissariamento della FIGC, sottolineando di essere stato eletto con il compito di far rispettare le regole. Ha aggiunto che non ritiene ci siano le condizioni per intervenire con un commissariamento e ha ribadito il suo impegno nel rispettare le norme stabilite. La sua posizione è stata comunicata in risposta a possibili interventi dall’esterno.