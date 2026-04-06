Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha commentato ai microfoni di Rai Radio 1 la situazione del calcio italiano, evidenziando come non si possa stabilire un numero minimo di giocatori italiani in ogni club, poiché questa scelta ridurrebbe la presenza di stranieri in base alle regole di Uefa e Fifa. Ulivieri ha inoltre affrontato la questione della crisi del calcio nel paese, sottolineando la necessità di cambiamenti nel sistema.

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac), è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 e ha parlato della crisi del calcio italiano e del sistema che ha necessariamente bisogno di cambiare qualcosa dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Le parole di Ulivieri. “ Abbiamo le nazionali giovanili maschili e femminili che vincono, che giocano bene, che fanno risultati. La criticità sta nel passaggio da queste categorie alle prime squadre di Serie A. Questi giovani, per mille motivi, non riescono a fare questo passaggio. Sarà colpa degli allenatori che devono vincere in ogni modo o delle società, però il momento critico è questo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ulivieri: “Non si può avere un numero minimo di italiani in ogni club, limiterebbe gli stranieri per le regole Uefa e Fifa”

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