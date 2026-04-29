In vista della stagione 20272028, la FIFA sta considerando una proposta che prevede l’obbligo di inserire almeno un giocatore Under in ogni partita di calcio. La misura, ancora in fase di discussione, mira a favorire lo sviluppo dei giovani talenti e a garantire maggiore equilibrio tra le squadre. La proposta si inserisce nel quadro delle riforme in corso per il calcio giovanile, con l’obiettivo di promuovere nuove opportunità per i giocatori emergenti.

di Stefano Cori FIFA – Potrebbe arrivare in vista della stagione 20272028 la proposta di rendere obbligatoria la presenza di un Under in ogni partita. Ormai quasi un mese fa è arrivata l’ennesima delusione per la Nazionale Italiana di calcio. Il dibattito sulle riforme necessarie per favorire l’impiego dei giovani italiani in Serie A si è riacceso con forza. Ma un impulso decisivo potrebbe arrivare direttamente dalla FIFA. Nel Consiglio riunitosi a Vancouver, infatti, è stato approvato all’unanimità l’avvio di un processo di consultazione per introdurre un obbligo regolamentare che imponga alle squadre di club di schierare sempre almeno un giocatore cresciuto nel proprio vivaio, proveniente dalle categorie Under 20 o Under 21, indipendentemente dalla nazionalità.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - FIFA, riforme per i giovani anche in Serie A: la proposta in vista del 2027/2028

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