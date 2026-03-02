Iscrizioni 2026 2027 Frassinetti | Cresce la fiducia nelle riforme scolastiche Filiera 4+2 e Liceo del Made in Italy in forte aumento

Le iscrizioni per l’anno scolastico 20262027 mostrano un aumento significativo, secondo i dati ufficiali. La filiera 4+2 e il Liceo del Made in Italy registrano una crescita marcata, mentre le iscrizioni complessive confermano un trend di fiducia nelle recenti riforme scolastiche. I numeri indicano un interesse crescente tra le famiglie per alcune nuove offerte formative.

I dati ufficiali sulle iscrizioni per l'anno scolastico 20262027 confermano l'andamento positivo delle riforme introdotte nel sistema di istruzione. Il Sottosegretario all'Istruzione e al Merito Paola Frassinetti ha dichiarato che la filiera tecnologico-professionale 4+2 registra un raddoppio degli iscritti rispetto all'anno precedente.

