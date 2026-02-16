Servizi PA | cresce la richiesta di digitale ma l’IA non convince ancora gli italiani Fiducia in calo
La crescente richiesta di servizi digitali nella pubblica amministrazione italiana ha portato a un aumento delle sollecitazioni, ma molti cittadini restano scettici sull’uso dell’intelligenza artificiale. Secondo un recente sondaggio, meno della metà degli italiani si fida dell’IA, preferendo ancora metodi tradizionali per l’accesso ai servizi pubblici. Un esempio concreto è la resistenza di alcuni utenti a usare le piattaforme online per richiedere documenti, preferendo invece recarsi di persona agli uffici.
Fiducia a metà: la PA italiana tra digitalizzazione e scetticismo sull’IA. La pubblica amministrazione italiana si trova di fronte a una sfida cruciale: rispondere alla crescente domanda di servizi digitali da parte dei cittadini, pur mantenendo un divario significativo tra aspettative e fiducia nell’intelligenza artificiale. Un recente studio di Accenture rivela che il 52% degli italiani desidera più servizi online, ma solo il 40% ripone piena fiducia nell’IA utilizzata dalle istituzioni. Il desiderio di digitale e le ombre dell’IA. L’accelerazione della digitalizzazione è una tendenza inequivocabile.🔗 Leggi su Ameve.eu
