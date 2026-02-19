Economia Italiana | Consumi al Ribasso Crescita 2026 Solo all’1,3% Settore Abbigliamento in Crisi

L’economia italiana si muove lentamente, con i consumi che calano e la crescita prevista per il 2026 che si ferma all’1,3%. La causa principale è la riduzione della spesa delle famiglie, che limita la ripresa dopo anni difficili. Nel settore dell’abbigliamento, molti negozi chiudono e i produttori segnalano una drastica diminuzione degli ordini. La domanda di beni di consumo durevoli si riduce, lasciando le imprese in difficoltà. La situazione si riflette anche sui dati occupazionali, che mostrano segnali di rallentamento.

Consumi in Stallo: L'Economia Italiana Frena, Crescita al Solo 1,3% nel 2026. L'economia italiana continua a navigare in acque agitate. I consumi, motore essenziale della ripresa, mostrano segni di rallentamento con una crescita prevista a valore di appena l'1,3% nel 2026. L'analisi di Confimprese-Jakala dipinge un quadro di prudenza diffusa tra le famiglie, influenzato dall'incertezza internazionale e da anni di sfide economiche. La situazione mette sotto pressione settori chiave come l'abbigliamento, mentre altri, come la ristorazione e il retail, mostrano una crescita più contenuta. Anni di Sfide: Inflazione, Geopolitica e Potere d'Acquisto Eroso.