Monti Pisani esclusi dal decreto sui Comuni montani Trapani Pd | Fatto grave e inaccettabile

Gli amministratori dei Monti Pisani protestano dopo che i loro comuni sono stati esclusi dal decreto sui Comuni montani. Trapani, in prima fila, definisce la decisione “grave e inaccettabile” e denuncia che si rischia di privare le comunità di fondi fondamentali. La misura ha già sollevato molte critiche tra chi lavora sul territorio, che vede in questa esclusione un danno serio per lo sviluppo locale.

"L'esclusione dei Comuni dei Monti pisani dall'elenco nazionale dei 'Comuni montani' è una cosa inaccettabile, un vero e proprio vulnus ai danni di intere comunità, perché significherà privare i Comuni di finanziamenti essenziali. Tra i Comuni interessati dal 'taglio' ci sono Buti, Calci.

