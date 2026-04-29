Festival Duro 2026 a Modena due giorni di rock e solidarietà nel ricordo di Oleg

Il Festival Duro 2026 si terrà il 5 e il 6 giugno presso l'Arena Wave Music a Modena. Questa quarta edizione celebra la memoria di Oleg Egon Brando Salvino, musicista e cantante di Carpi scomparso nel dicembre 2022. L’evento prevede due giorni di musica rock e attività di solidarietà, con artisti e pubblico che si riuniscono per ricordare il musicista scomparso.

Torna il Festival Duro: il 5 e 6 giugno 2026 l'Arena Wave Music di Modena ospita la quarta edizione del festival nato in memoria di Oleg Egon Brando Salvino, musicista e cantante di Carpi scomparso nel dicembre 2022. Due serate di musica dal vivo, ingresso libero, area food & drink e donazioni.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Festa della Misericordia di Impruneta 2026: due giorni dedicati a prevenzione, solidarietà e comunitàLa Misericordia di Impruneta presenta l’edizione 2026 della propria festa annuale, un appuntamento ormai atteso dalla comunità e dedicato alla... Quattro giorni di eventi per il primo "Festival della Legalità" di ModenaDal 6 al 9 maggio Modena diventa il centro nevralgico della legalità con la prima edizione del Festival della Legalità, quattro giornate di incontri,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: JAZZ:RE:FOUND 2026: LA LINE UP COMPLETA DELLA XVIII EDIZIONE; KAPPA FUTURFESTIVAL E DURO ANNUNCIANO LA PRIMA COLLABORAZIONE A MILANO - GIOVEDÌ 23 APRILE L’APPUNTAMENTO CON RHADOO E DRUMS AND CHANTS; Alcaraz salterà Roma e Roland Garros E’ un momento duro; Angelo Duro non vi farà sconti. La sua comicità sarà ruvida. Giovedì 23 aprile prende il via a Milano il primo appuntamento della “Road to Kappa FuturFestival”, la nuova collaborazione tra @futur_festival e @duroclub.milano, il nuovo club nel cuore del distretto Certosa. L’evento segna l’incontro tra due realtà affini dell - facebook.com facebook