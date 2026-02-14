San Valentino, festa degli innamorati, si celebra ormai da secoli come un momento speciale per esprimere l’amore. La ricorrenza ha origini antiche e si è diffusa in tutto il mondo. Quest’anno, molte coppie si preparano a scambiarsi regali e biglietti, mantenendo vivo il tradizione.

La festa degli innamorati, San Valentino, ormai è un rito al quale non si può rinunciare se si è in coppia. Ma qual è la sua storia? “L’amore è nell’aria”, nessuna frase descrive meglio l’atmosfera che si crea il 14 febbraio. San Valentino tinge il mondo di rosso passione: cuoricini e rose invadono le strade, facendo sorridere gli innamorati e storcere il naso a chi non ama la ricorrenza. Ma le radici della festa sono antiche, e le leggende intorno a questo giorno scaldano anche il cuore più gelido. Tra le storie che narrano l’origine della festa di San Valentino, la più accreditata risale al 496 d. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - San Valentino, la “festa degli innamorati” dalla storia antica

San Valentino viene celebrato oggi come festa degli innamorati, ma le sue origini affondano nell’antica Roma, dove nel 496 d.

San Valentino, festa degli innamorati, nasce da una storia di martirio e tradizioni antiche.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

San Valentino La Storia Segreta del Santo degli InnamoratiLeggenda, Miracoli Insegnamenti #shorts

Argomenti discussi: San Valentino 2026 – festa della promessa dei fidanzati – LE FOTO E IL VIDEO; San Valentino: ma perché si festeggia? E da quando?; Tradizioni di San Valentino in Spagna; San Valentino 2026, salita gratuita Belvedere di Palazzo Lombardia.

San Valentino 2026, perché è la festa degli innamorati? Le frasi e le immagini di auguriValentino di Terni, vescovo e martire, dà il nome al giorno dedicato a chi si ama. La tradizione di inviare una cartolina, invece, arriva dal Medioevo ... corriere.it

San Valentino, 14 febbraio 2026/ Perché è la festa degli innamorati?Il 14 febbraio è il giorno in cui si celebra San Valentino, considerata la Festa degli Innamorati: scopriamo il perché si festeggia e la vita del Santo. ilsussidiario.net

In che “Love Era” sei questo San Valentino Scorri il post, trova il tuo mood e diccelo nei commenti! #warnermusic #sanvalentino #warnermusicgroup #valentinesday facebook