Ancora disagi sulla statale 487 a San Valentino in Abruzzo Citeriore | la strada non riapre e arriva l' interpellanza

La statale 487 a San Valentino in Abruzzo Citeriore resta chiusa, creando ancora disagi ai residenti e ai pendolari. Il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli, ha presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti e sollecitare il ripristino della strada, che da tempo rimane interdetta al traffico senza una spiegazione chiara. La situazione si trascina da settimane, e le persone si chiedono quando verrà risolto il problema.

Perché il tratto di statale 487 che ricade nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore non riapre? È quello che con una interpellanza con cui chiede di sollecitarne il ripristino, chiede di sapere il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli ricordando che quella strada è.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su San Valentino In Abruzzo Citeriore Riapre il ponte Aloisa sulla Strada delle Saline: "I disagi non sono stati ignorati, ma la sicurezza viene prima" Sulla strada statale 114 a Mascali arriva il sistema T-Red per monitorare le infrazioni A Mascali, sulla strada statale 114, è in fase di installazione il sistema T-Red per il monitoraggio delle infrazioni semaforiche. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su San Valentino In Abruzzo Citeriore Argomenti discussi: Ancora lunghe code nel lecchese: prevista domani la conclusione dei lavori in 36; ? Statale 36 nel caos: auto in panne in galleria e code chilometriche per i lavori a Suello; Statale 36, l’arteria olimpica: cantieri e ultimi ritocchi causano ulteriori code; Tamponamento a catena sulla Valsugana, quattro veicoli coinvolti all’altezza dei lavori a San Cristoforo. Vietri sul Mare, frana sulla Statale Amalfitana: strada chiusa in entrambi i sensi a FuentiNella notte una frana si è verificata in località Fuenti, nel territorio di Vietri sul Mare, provocando la chiusura della Strada Statale 163 Amalfitana in entrambe le direzioni di marcia. agro24.it A14, nuove chiusure notturne tra Pedaso e Grottammare: ancora disagi e traffico sulla Statale 16Da questa notte chiusure notturne sull’autostrada Adriatica per lavori di ammodernamento: traffico dirottato sulla Statale 16, già teatro di rallentamenti nei giorni scorsi ... lanuovariviera.it Cuori di Savoiardi per San Valentino super facili https://blog.giallozafferano.it/allacciateilgrembiule/ricetta-cuori-di-tiramisu/ facebook San Valentino nelle Grotte di Castellana, torna «Innamorati in Grotta» - News x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.