Festival dei giochi di un tempo e delle trottole

Il 10 maggio 2026 si terrà la quarta edizione del festival dedicato ai giochi di una volta e alle trottole. L’evento si svolge in un luogo pubblico e include laboratori rivolti ai bambini. La manifestazione si propone di far conoscere giochi tradizionali e antichi strumenti giocattolo, coinvolgendo famiglie e appassionati di tutte le età. Durante la giornata, saranno presenti diverse attività pratiche e momenti di intrattenimento.

il 10 maggio 2026. Evento giunto alla quarta edizione dei giochi di una volta e delle trottole, con laboratori per bambini.e per adulti. Ci sarà anche la possibilità di ascendere in mongolfiera nel pomeriggio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Beyblade, il ritorno delle trottole: perché piacciono così tanto ai bambiniForse, vi sarete ritrovati anche voi a digitare sui motori di ricerca “cosa sono le beyblade”, perché parliamo di un grande fenomeno. È già tempo di Buskers Festival. La carica dei 400. Giappone in testaIl Ferrara Buskers Festival 2026 si svolgerà dal 26 al 30 agosto e sono già oltre 400 le richieste di iscrizione pervenute da decine di paesi, tra... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A Bologna il PLAY Festival del Gioco si tinge di rosa: date e appuntamenti; Play 2026, Festival del gioco celebra il boom dei collezionabili; Il Festival del Gioco a Dolcè il 18 e 19 aprile 2026; Cosa ci aspettiamo dalla nuova edizione di PLAY – Festival del Gioco. Play 2026, Festival del gioco celebra il boom dei collezionabiliMilano, 27 apr. (askanews) – PLAY Festival del gioco è la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi analogici – da tavolo, di ruolo, di miniature, di carte, scientifici, per famiglie ... askanews.it A Bologna il PLAY Festival del Gioco si tinge di rosa: date e appuntamentiRavensburger porterà i suoi tornei di puzzle: professionisti in coppia da un lato, famiglie dall’altro, per scoprire che ricomporre un puzzle può essere uno sport, uno di quei momenti in cui il festiv ... tg24.sky.it Una figura di finzione, ritratta in bianco e nero, avvolta da un drappo leopardato di un giallo vivido e brillante. È il manifesto ufficiale della 79esima edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto 2026. Un manifesto, creato dall’artista statu - facebook.com facebook La Spezia Estate Festival: torna dal 1° luglio con la sua 7° edizione x.com