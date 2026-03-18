Le beyblade sono trottole che hanno conquistato molti bambini, diventando un fenomeno di massa. Si tratta di giochi in cui le trottole vengono fatte ruotare su un apposito apparecchio, coinvolgendo sfide tra amici o singolarmente. La loro popolarità si è diffusa rapidamente e sono diventate protagoniste di competizioni e collezioni tra i più giovani.

Forse, vi sarete ritrovati anche voi a digitare sui motori di ricerca “ cosa sono le beyblade”, perché parliamo di un grande fenomeno. Nei cortili, a scuola a, casa, i bambini hanno ricominciato a giocare con le trottole, sfidandosi come ai vecchi tempi. Non videogiochi, non app, ma trottole da lanciare, far scontrare, tifare. Per i più piccoli è una scoperta nuova, concreta e sorprendentemente coinvolgente, un gioco inclusivo, anche un pochino adrenalinico. Un modo fisico di giocare, riscoprendo il valore ed il divertimento di stare davvero insieme, nello stesso momento, con lo stesso obiettivo (vincere, ovviamente!). Un gioco che non ha confini di età né tanto meno di genere, qualcosa che si può fare in qualunque luogo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beyblade, il ritorno delle trottole: perché piacciono così tanto ai bambini

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