È già tempo di Buskers Festival La carica dei 400 Giappone in testa

Il Ferrara Buskers Festival 2026 si terrà dal 26 al 30 agosto e fin da ora ci sono più di 400 richieste di iscrizione arrivate da diversi paesi, tra cui Giappone e Cina. La manifestazione vede partecipanti provenienti da tutto il mondo e si prepara a ospitare un numero elevato di artisti di strada. La partecipazione internazionale è già evidente nel numero di richieste pervenute.

Il Ferrara Buskers Festival 2026 si svolgerà dal 26 al 30 agosto e sono già oltre 400 le richieste di iscrizione pervenute da decine di paesi, tra cui Giappone e Cina. Collegandosi alla pagina https:www.ferrarabuskers.compagesregolamento-ferrara-buskers-festival c’è tempo fino a mercoledì primo aprile per chiedere di essere ammessi alle rigorose selezioni che decreteranno il cast di quest’anno. Fondamentali saranno le capacità busking dei candidati e le esperienze di spettacolo in strada. Verranno valutati soprattutto la capacità di coinvolgere il pubblico e le tecniche di improvvisazione, oltre alla costruzione dello spazio scenico, tutti elementi che sono importantissimi nella scelta dei performer. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - È già tempo di Buskers Festival. La carica dei 400. Giappone in testa Articoli correlati Camposano Buskers Festival, la città diventa palcoscenico a cielo apertoIl progetto è realizzato in forma intercomunale, con Scisciano Comune capofila, e coinvolge i Comuni di Saviano, Castello di Cisterna,... Teatro, giocoleria e illusionismo. Tre giorni con il Buskers FestivalL’atmosfera di Carnevale entra nel Cuore Adriatico che si trasforma in un palcoscenico animato da spettacoli dal vivo. Tutti gli aggiornamenti su Buskers Festival Discussioni sull' argomento È già tempo di Buskers Festival. La carica dei 400. Giappone in testa; Ferrara Buskers Festival, boom di iscrizioni: svelate le date della nuova edizione; Ferrara Busker Festival alla Ubick; San Carlo Buskers Festival, torna la magia degli artisti di strada: appuntamento a San Vincenzo il 9 e 10 maggio. Ferrara Buskers Festival, boom di iscrizioni: svelate le date della nuova edizioneFerrara Si terrà dal 26 al 30 agosto la 39esima edizione del Ferrara Buskers Festival e sono già quattrocento le richieste di iscrizione pervenute da decine di paesi, tra cui Giappone e Cina. C’è temp ... msn.com Modena Buskers Festival (@modenabuskersfestival) - facebook.com facebook