Festa in cava a Tarpezzo

Domenica 3 maggio si terrà una festa nella cava Julia Marmi, chiamata Clastra, situata nel comune di S. L’evento si svolgerà tra le 9:00 e le 18:00 in un’area circondata da alberi in fiore, tra boschi e prati. La location è nota per la presenza di grandi formazioni di marmo e per la natura circostante.

Domenica 3 maggio dalle ore 9:00 alle ore 18:00 nella bella cornice di alberi in piena fioritura dei boschi e dei prati della cava Julia Marmi denominata Clastra, in comune di S.Pietro al Natisone, località Tarpezzo, si terrà la 16º Edizione della Festa in Cava, rivolta a famiglie ma non solo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Un bosco trasformato in una cavaUn bosco trasformato in una cava senza che vi fosse alcuna autorizzazione, e scavi ben oltre il limite consentito. Leggi anche: "Non c’è il coraggio di chiudere Cava Fornace" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Festa alla ex Cava: si inaugura la nuova Rete Sentieristica oggi, sabato 18, a Tavagnasco; 25 Aprile, che Liberazione! La Festa più bella a Cava de' Tirreni - Napoli Village - Quotidiano di; Nasce il Cava Music Fest: il 1° maggio Cava de' Tirreni celebra la musica nel segno di Franco Troiano; Cava de' Tirreni, rassegna primaverile a Palazzo San Giovanni: il programma completo. 25 Aprile, che Liberazione! La Festa più bella a Cava de’ TirreniNasce a Cava de' Tirreni il Comitato 25 Aprile, formato da associazioni e realtà sociali, unite dal desiderio di celebrare insieme la Festa della Liberazione. napolivillage.com Comar spa e Komplet fanno festa. In 500 alla cava Gola della RossaDoppia festa per i 65 anni di Co.ma.r Spa e i 25 di Komplet, in più di 500 alla cava della Gola della Rossa per assistere a una dimostrazione. Due aziende leader nel mondo: la Co.ma.r si occupa di ... ilrestodelcarlino.it Ecco una golosa TORTA ROCHER da realizzare per una festa di compleanno o qualsiasi altra occasione speciale semplicemente golosa e facile da preparare morbidezza unica QUI RICETTA - facebook.com facebook #Mourinho: “ #Roma il posto più bello della mia carriera. Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno alla squadra. Livello di esigenza alto Non è un dramma! Quando abbiamo vinto la Conference la festa è stata pazzesca. Non è colpa dei tifosi se x.com